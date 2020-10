Influenza:lunedì parte vaccinazione in V. d'Aosta, +40% dosi

Partirà lunedì prossimo 12 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Valle d'Aosta rivolta prioritariamente alle fasce a rischio. La dotazione su cui l'Usl regionale può contare è di 27.600 dosi, estendibile a 30.000, il 40 per cento in più dello scorso anno, quando vennero somministrate 18.000 dosi. Saranno coinvolti i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, negli studi e gli ambulatori dei medici di sanità pubblica dei poliambulatori e dei consultori nei distretti sociosanitari. E' prevista la somministrazione gratuita (e fortemente consigliata) per gli ultra sessantenni e gli addetti ai servizi pubblici. La vaccinazione viene raccomandata anche ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni.