Imprese: Cas approva bilancio sostenibilità

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Nel 2019 la Cogne acciai speciali ha investito 28 milioni di euro in ambito ambientale e per la salute e la sicurezza, ha organizzato 23.811 ore di formazione per il personale e ha ridotto del 7 per cento il consumo di energia. Questi alcuni dati che emergono dal Bilancio di sostenibilità redatto dall'azienda siderurgica aostana. La Cas ha calcolato di aver distribuito sul territorio valdostano una ricchezza di oltre 75 milioni di euro, "ossia 590 euro per ogni residente nella regione". Gli azionisti hanno deciso di non procedere alla distribuzione di dividenti "scegliendo di contribuire all'acquisto di materiale sanitario e macchinari respiratori, con l'obiettivo di sostenere le attività di soccorso alla popolazione della Valle d'Aosta".

Tra le iniziative segnalate figura anche la sottoscrizione del Sustainable Development Charter-SDGs, un documento emesso dalla World Steel Association, che esprime l'impegno delle aziende siderurgiche associate a livello mondiale ad adottare i principi di sostenibilità nelle proprie attività.

"Sostenibilità ambientale, sicurezza e innovazione - ha spiegato il presidente della Cogne Acciai Speciali, Giuseppe Marzorati - sono state le parole chiave che nel 2019 hanno guidato la nostra azione per rendere la Cogne Acciai Speciali sempre più green e sempre più internazionale. Così, seguendo questi principi, grazie all'ottimo lavoro di squadra dei nostri collaboratori, è stato possibile continuare a sviluppare prodotti e soluzioni di qualità e all'avanguardia, rispondendo alle richieste dei nostri clienti nel rispetto del territorio all'interno del quale operiamo. Riteniamo infatti che gli obiettivi strategici di business non possano essere esclusivamente economici, ma, per essere efficaci e duraturi, debbano generare crescita e benessere, in modo da permettere a noi e alla Comunità valdostana di proseguire insieme il nostro meraviglioso viaggio ultracentenario". (ANSA).