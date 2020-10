Covid: turisti senza mascherina,più controlli ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Molti indossano la mascherina, certi la portano abbassata sotto il mento, ma alcuni turisti, soprattutto svizzeri, semplicemente ignorano l'obbligo. E' oggi una prima giornata di 'rodaggio' nel centro storico di Aosta delle nuove regole dettate dal Dpcm. Nessuna sanzione da parte delle forze dell'ordine, ma un'intensificazione dei controlli e una presenza sul territorio degli uomini in divisa per 'convincere' anche i più recalcitranti, o semplicemente distratti, ad indossare il dispositivo di protezione. "Noi non abbiamo mai smesso di fare controlli perché vengano rispettate le misure di contenimento al virus", commenta il questore di Aosta, Ivo Morelli, annunciando una presenza più massiccia nel centro storico del capoluogo, in prossimità delle scuole e nei luoghi della movida. "Siamo per strada a fare controlli e a spiegare ai cittadini le nuove regole previste dal decreto", sottolinea il comandante della polizia locale di Aosta, Fabio Fiore. "Oggi non abbiamo fatto sanzioni, - spiega ancora - ma tutto sommato i cittadini hanno riposto bene alle nuove regole".

