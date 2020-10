Covid: allerta scuole in Vda, 300 studenti in quarantena

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Sono oltre 300 in Valle d'Aosta gli studenti in quarantena Covid, mentre gli insegnanti messi in isolamento domiciliare, in attesa di un tampone, sono 72: un numero rilevante per la piccola regione alpina che conta una popolazione studentesca di circa 17 mila ragazzi e che ora è in allerta per la tenuta del sistema scolastico messo a dura prova dalla ripartenza dell'epidemia di coronavirus. E i primi scricchiolii già ci sentono: una ventina di classi sono a casa e, in un paio di istituti superiori, è già stata attivata la didattica a distanza per circa la metà degli studenti. "I nostri sforzi sono tutti rivolti al reperimento dei test rapidi antigenici anche per consentire agli insegnanti di rientrare subito in servizio", spiega oggi l'assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega.

Sul fronte ospedaliero per ora non si registrano invece particolari criticità: su 107 attualmente positivi nella regione i ricoverati nel nosocomio Umberto Parini di Aosta sono 5 di cui solo uno in terapia intensiva. E' pronto un piano dell'Usl di riorganizzazione ospedaliera, in vista di una seconda ondata, ma per ora i pochi malati Covid sono gestiti in isolamento senza che sia stato attivato un reparto dedicato. (ANSA).