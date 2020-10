Carabinieri: maggiore Runza nuovo comandante compagnia Aosta

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Il maggiore Sebastiano Runza è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Aosta. Il maggiore prende il posto del suo pari grado Danilo D'Angelo, che, dopo sei anni, ha lasciato la Valle d'Aosta, per andare al comando del Nas di Alessandria. Runza, di 52 anni, nell'Arma da 34 anni, arriva dal nucleo operativo di Enna, dove ha prestato servizio per cinque anni. Ha iniziato la sua carriera da militare a 18 anni. Da sottufficiale ha prestato servizio a Napoli e a Monza. Ha poi proseguito la sua carriera da ufficiale al radiomobile di Catania, poi all'ufficio scorte di Milano, a Domodossola e infine a Enna.

"Dopo alcuni anni in Sicilia - commenta il maggiore - sono contento di essere tornato a prestare servizio al nord. La Valle d'Aosta è una realtà che non conosco, ma ho trovato un ambiente positivo, dove le cose funzionano e di apertura mentale".

(ANSA).