Alliance Valdotaine: Certan lascia movimento

L'assessora regionale all'istruzione uscente Chantal Certan abbandona il movimento Alliance valdotaine. E' lei stessa ad annunciarlo in una lettera indirizzata al coordinatore Corrado Cometto. "La mia decisione - spiega - non è solo legata alla mia non rielezione e alle scelte fatte da qualcuno al momento della composizione della lista (scelte che rimpiango di aver accettato e di non aver contestato più chiaramente), ma a un momento di distanza che devo prendere per raccogliere le mie idee e il mio percorso".