Incidente stradale: auto contro moto, feriti due ragazzi

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14.30 in via Festaz, ad Aosta, davanti al palazzo della Regione. I due minorenni, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una moto che si è scontrata contro una Citroen Saxo proveniente da via Gramsci. Le loro condizioni non sono gravi. Nell'impatto la moto è finita sotto un camion di una ditta di traslochi, parcheggiato a lato della carreggiata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I due minori sono stati portati in pronto soccorso. La strada è stata chiusa al traffico, e poi riaperta, per permettere di effettuare i rilievi dell'incidente. (ANSA).