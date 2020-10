Il numero di positivi in Valle d'Aosta raggiunge quota 107, 14 in più rispetto a lunedì. Lo riferisce il Bollettino di aggiornamento regionale. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 5, di cui uno in terapia intensiva. Gli altri 102 sono in isolamento domiciliare. Le persone testate da lunedì sono state 244.