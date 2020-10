Covid: niente mascherina, sanzionato bar centro Aosta

La polizia ha sanzionato per inosservanza delle normative anti-Covid il titolare di un bar del centro storico di Aosta. La multa è di 400 euro. Il gestore del bar è la seconda volta in poche settimane che viene sanzionato per le violazioni delle disposizioni per contrastare l'epidemia.



Durante i controlli avvenuti lo scorso fine settimana i poliziotti gli hanno contestato "il mancato rispetto del distanziamento sociale nelle pertinenze del locale, nonché il mancato utilizzo delle mascherine anche da parte del personale".

Le infrazioni sono state rilevate dal 26 settembre al 4 ottobre, sempre in orario notturno. Ora sono in corso le valutazione da parte dell'autorità amministrativa per l'eventuale sospensione dell'attività commerciale per un periodo minimo di cinque giorni fino a un massimo di 30.