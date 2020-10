Comuni: Rinascimento Aosta disponibile a confronto con Nuti

(ANSA) - AOSTA, 07 OTT - Dopo la sconfitta al secondo turno delle comunali di Aosta Rinascimento Valle d'Aosta "si complimenta con il Sindaco e Vice Sindaco eletti e augura loro un proficuo lavoro" in una nota diffusa oggi. Il movimento dichiara anche "da un lato la propria disponibilità a confrontarsi su temi e programmi comuni" e promette "un'opposizione critica e costruttiva nell'interesse della città".

"Spiace osservare - commentano il presidente Giovanni Girardini e i componenti del direttivo Andrea Balducci e Roberta Carlis Balbis - la bassissima affluenza alle urne, segno di un disinteresse di una grande parte dei cittadini del capoluogo, elemento che non giova al pubblico interesse". "Siamo comunque grati per gli ottimi risultati conseguiti - concludono - e ringraziamo per ciò tutti coloro che ci hanno dato fiducia che rassicuriamo che il progetto civico Rinascimento Valle d'Aosta continua". (ANSA).