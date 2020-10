Ambiente: Legambiente chiede a Nuti più verde ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 07 OTT - "Abbiamo molto apprezzato l'attenzione dedicata al verde urbano nei programmi di entrambi i contendenti alla fusciacca del capoluogo segno che finalmente il verde è visto non come un problema ma quale rimedio ai cambiamenti climatici, oasi di frescura nelle calure estive e segno di vita in mezzo al grigio asfalto: verde che fa bene allo spirito e alla salute di chi abita in città. Su questo tema ci aspettiamo quindi una risposta da parte del neo Sindaco Gianni Nuti che trovi sponda anche nel capogruppo di minoranza Giovanni Girardini". E' quanto dichiara Denis Buttol, presidente del Circolo di Legambiente di Aosta. Secondo quanto riferito dall'associazione "mentre si chiudeva il capitolo elettorale e terminava lo spoglio dei voti, in via Giorgio Elter ad Aosta iniziava a consumarsi un nuovo taglio di alberi, tigli che rendevano il quartiere Cogne più zona polmone che non periferia.

Il motivo del taglio - si spiega - è che all'interno del progetto di nuovo collegamento stradale su via Saint Martin è prevista la costruzione di una pista ciclabile: un'ottima cosa sicuramente, ma a farne le spese sono di nuovo le alberate cittadine". (ANSA).