Maltempo: al via lavori variante strada Gaby

(ANSA) - AOSTA, 06 OTT - Sono iniziati oggi i lavori di realizzazione di una variante provvisoria alla strada regionale della valle del Lys, all'altezza di Gaby, dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi è crollato un ponte a causa del maltempo. Si prevede di costruire, in dieci giorni, un guado a valle del ponte crollato per consentire il transito di tutti i mezzi senza limitazioni di carico e di sagoma, rendendo così possibile l'approvvigionamento di combustibili e il regolare proseguimento delle attività locali. Parallelamente, sarà immediatamente avviata la progettazione per il rifacimento del ponte crollato con l'obiettivo di realizzare l'intervento di ricostruzione entro la fine dell'anno. Per fare il punto della situazione ieri pomeriggio il presidente della Regione Renzo Testolin e gli assessori hanno incontrato i sindaci e gli amministratori comunali di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby. (ANSA).