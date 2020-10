Coronavirus: Montagnani, per ora non serve reparto Covid

"Per adesso non serve attivare alcun reparto Covid, inoltre la rianimazione è sempre stata aperta con 10 posti letto aggiuntivi per il Covid ed è disponibile; monitorizziamo attentamente la situazione". Lo dice all'ANSA Luca Montagnani, direttore della Struttura complessa Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Territoriale dell'Usl e coordinatore sanitario dell'emergenza Covid in Valle d'Aosta. Rispetto agli ultimi dati diffusi ieri (93 positivi, di cui sei ricoverati all'ospedale Parini di Aosta oltre a uno nel reparto di rianimazione) "probabilmente verranno dimessi due pazienti", spiega Montagnani. "Gli ultimi accessi all'ospedale di positivi sono connessi alla manifestazione di sintomi Covid e non ad altre patologie", precisa ancora il coordinatore sanitario.