Maltempo: Lanièce e Tripodi, Governo dia stato emergenza Vda

"La Valle d'Aosta è stata letteralmente funestata dal maltempo. Il Governo riconosca quanto prima lo stato d'emergenza chiesto dalla Regione". Lo scrivono, in una nota congiunta, i parlamentari valdostani Albert Lanièce (Union valdotaine) ed Elisa Tripodi (M5s).



"Il crollo del Ponte di Gaby, - spiegano - intere località rimaste del tutto isolate, il settore agricolo in ginocchio con interi frutteti caduti, danneggiamenti ai raccolti e campi completamente allagati".

Secondo i due parlamentari "ci troviamo davanti a uno scenario che forse non ha precedenti e purtroppo in queste ore non facciamo soltanto la conta dei danni economici, ma piangiamo anche Rinaldo Challancin".



"È un momento di grande difficoltà per tutta la nostra comunità. Speriamo davvero che da parte delle Istituzioni nazionali ci sia l'attenzione il sostegno di cui adesso la nostra terra ha bisogno", concludono Lanièce e Tripodi esprimendo il loro cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco volontario deceduto.