Libri: foto Dibello raccontano villaggio minerario Colonna

"Un tentativo personale per cominciare a riflettere su ciò che ereditiamo, sul rapporto che intratteniamo col passato". Così viene presentato "Colonna", il nuovo fotolibro del fotografo aostano Fabio Dibello (edito da framedivision sotto il marchio editoriale progettoSkia) sul sito sopra Cogne: "Una ricerca per immagini dedicata al villaggio minerario più alto d'Europa, oggi eredità storica di un passato glorioso che vide Cogne protagonista di una stagione industriale prolifica. Un lavoro sulla memoria e sul rapporto tra le generazioni, in una narrazione suggestiva e di facile comprensione che ci tocca profondamente tra paesaggi, ritratti, oggetti e testi che spingono alla riflessione profonda".

Il volume - 112 pagine, prezzo 35 euro - sarà presentato domenica 11 ottobre alle 16 in piazza Chanoux a Cogne. Si tratta di "un progetto artistico che persegue l'obiettivo di generare un racconto per immagini capace di risvegliare nell'osservatore delle emozioni che attivino il meccanismo della post memoria".