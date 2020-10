Elezioni: Girardini, farò opposizione costruttiva

(ANSA) - AOSTA, 05 OTT - "Ho sempre detto durante la campagna elettorale che se mi fosse toccato di fare l'opposizione avrei fatto un'opposizione sempre costruttiva, ma sarò anche una spina nel fianco difronte alle cose che io non riterrò giuste e corrette per la città". Così Giovanni Girardini, candidato di Rinascimento Aosta sconfitto da Gianni Nuti al ballottaggio di Aosta, dopo l'esito del voto. "Ho lottato fino all'ultimo, rimarrò civico vita natural durante e questa è l'anomalia - spiega Girardini ai microfoni della Tgr Valle d'Aosta, commentando il risultato elettorale - io mi sono trovato a dover essere una lista civica e avere al ballottaggio per forza l'appoggio o il non appoggio dei partiti: questo non potevo sceglierlo, ma io rimango civico". (ANSA).