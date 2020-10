Elezioni: ballottaggio Aosta, ha votato il 45,9%

Alle 15 si sono chiusi i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali di Aosta. Ha votato il 45,93% degli aventi diritto (13.075 cittadini su 28.467). Al primo turno la percentuale dei votanti era stata del 64,2%. In lizza come sindaco della città ci sono Gianni Nuti, espressione di una coalizione progressista-autonomista, e Giovanni Girardini, leader della lista civica Rinascimento (che si ispira al movimento fondato da Vittorio Sgarbi), sostenuta anche dalla Lega e dal centrodestra.