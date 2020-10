Dl agosto:Gérard, credito imposta turismo importante segnale

"La crisi e i suoi effetti non sono superati e, come ha ben spiegato il presidente Bocca, la traversata del deserto si preannuncia lunga: questa misura, seppur non risolutiva di tutte le difficoltà, è un importante segnale di attenzione verso le imprese del settore che rischiano di rimanere schiacciate sotto il peso di canoni non più sostenibili". Così Filippo Gérard, presidente dell'Associazione albergatori Valle d'Aosta, commenta l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che tra l'altro prolunga sino a fine anno il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda per terme ed alberghi.



"Tra i firmatari dell'emendamento - ricorda Gérard - vi è anche il nostro senatore Albert Lanièce che ringrazio a nome dell'associazione per l'attenzione e sensibilità che da sempre caratterizza il suo operato nei confronti della nostra categoria".