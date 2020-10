Maltempo: danni a tetto centro che fornisce pasti ospedale

Il forte vento legato al maltempo ha provocato danni al tetto del centro di cottura di Vivenda ad Arnad, azienda che prepara i pasti per pazienti e personale dell'ospedale regionale di Aosta e per alcune mense scolastiche.

Per questo - riferisce il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona - temporaneamente i pasti arriveranno in ospedale da un centro di cottura più lontano, ma saranno comunque distribuiti caldi grazie all'attrezzatura di cui il nosocomio dispone per riscaldarli.