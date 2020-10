Maltempo: Conte,pensiero commosso al vigile fuoco Challancin

"Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D'Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari. Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.