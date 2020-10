Maltempo: Coldiretti Vda, danni sono ingenti

Campi allagati per l'esondazione della Dora in bassa Valle, serre divelte dal forte vento, stalle evacuate, frutteti distrutti e vigneti pesantemente danneggiati.

Secondo Coldiretti Valle d'Aosta "i danni sono ingenti" dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione alpina.

"Stiamo ancora facendo la conta e raccogliendo le segnalazioni - dichiara Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta - ma da un primo monitoraggio i danni all'agricoltura sono ingenti: il vento forte ha scoperchiato intere serre e due stalle sono state evacuate in bassa Valle. Le raffiche di vento hanno poi distrutto alcuni frutteti arrivando a sradicare dal terreno i pali che sostenevano le piante come fossero stuzzicadenti". Prosegue Elio Gasco, direttore di Coldiretti Vda: "Le segnalazioni che stiamo raccogliendo in queste ore dai nostri associati ci raccontano di interi campi nei comuni di Hône, Arnad, Bard allagate, di piante cadute, di aziende isolate nella zona del Lys".