Maltempo: Protezione civile,usare A5 per spostamenti Vda

A causa del pericolo di caduta piante in Valle d'Aosta la Protezione civile invita a utilizzare l'autostrada A5 per gli spostamenti. Per lo stesso motivo sono state chiuse le strade a Ollomont e a Saint-Barthélemy (Nus). Anche la Valle di Champorcher è chiusa da Hone. A Pontboset nella notte sono state evacuate nove persone da una struttura turistica ed è stata evacuata anche la frazione Pont Sec a Gressoney. Sempre nella notte è esondata la Dora Baltea a Donnas e poi è rientrata.

La strada statale 26 della Valle d'Aosta è chiusa a Bard per la caduta di alberi. Inoltre al momento vige lo stop al transito anche lungo la strada regionale 44 a Gressoney–Saint-Jean per esondazione, mentre la strada regionale 47 di Cogne è stata riaperta dopo che il torrente a Epinel è fuoriuscito dall'alveo. I mezzi di soccorso sono comunque in grado di transitare.

Stop al transito anche su alcune strade comunali a Gressoney-Saint-Jean, Cogne, Issogne e Quart.

In località Pramotton a Donnas, per l’esondazione della Dora, alcune persone sono state fatte salire ai piani superiori delle case (la situazione è ora sotto controllo).

Diversi gli interventi, a partire dalla notte, dei vigili del fuoco: in bassa Valle sono diversi gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, come nel caso della Eltek e della microcomunità di Verrès. La situazione è monitorata anche dal Corpo forestale della Valle d'Aosta.