Scuola:Professori senza cattedra,Vda faccia valere Autonomia

"La Valle d'Aosta ha la possibilità di emanciparsi dalle dinamiche perverse di potere del Governo centrale facendo valere l'autonomia che tante forze politiche portano nel nome e nel programma e di dare così al sistema scolastico valdostano la stabilità e la progettualità che sono ingredienti imprescindibili dell'eccellenza". Lo scrivono, in una nota, i 'Professori senza cattedra'. "A luglio la Valle d'Aosta è stata l'unica regione d'Italia - si legge - a non riaprire le graduatorie di istituto adducendo motivazioni organizzative e lo ha fatto sulla base della propria autonomia: alla luce del numero incalcolabile di errori e di incongruenze che si sono verificati su tutto il territorio nazionale, la regione Valle d'Aosta ha avuto ben ragione a far valere la propria specificità giuridica, e quindi non si comprende per quale motivo nei mesi scorsi l'Assessorato abbia sempre escluso a priori l'impiego dell'autonomia per indire un suo percorso di formazione e reclutamento del personale docente, più costruttivo per la professionalità degli insegnanti, più realistico nell'attuale stato di emergenza dato dal protrarsi della pandemia e meno dispendioso a livello organizzativo".

I "Professori senza cattedra" si mettono "a disposizione di tutte le forze politiche della nuova legislatura per collaborare a un piano strategico non solo per la risoluzione dell'emergenza ma per risolvere le criticità croniche da cui la nostra Regione è stata contagiata per non aver esercitato per tempo l'autonomia sancita a livello di Statuto".