Dopo le verifiche dei verbali dei seggi elettorali effettuate dal Tribunale di Aosta, e tutt'ora in corso, il candidato di Pour l'autonomie Marco Carrel, primo escluso secondo i risultati ufficiosi, risulterebbe invece ora eletto in Consiglio regionale al posto del compagno di lista Gian Carlo Stevenin. Tra i due vi era uno scarto di un solo voto (276 Stevenin e 275 Carrel). La proclamazione degli eletti in Tribunale è attesa per le 12.30 di oggi.