Forti piogge in Valle d'Aosta, allerta arancione

Per le forti piogge attese nelle prossime ore e per tutta la giornata di sabato è stata emessa un'allerta arancione in Valle d'Aosta. Le previsioni di maggiori criticità idrogeologiche riguardano i settori orientale e meridionale della regione. "Le precipitazioni molto forti previste per le prossime ore - si legge nel bollettino - potranno determinare l'innesco di diffusi fenomeni di instabilità superficiale sui versanti, l'attivazione o la riattivazione di fenomeni gravitativi profondi, l'innesco di colate detritiche anche su bacini sino a 70-80 kmq con l'attivazione dei relativi conoidi e localizzati fenomeni di esondazione ed erosione sui torrenti principali e secondari. Si prevede un aumento importante del livello della Dora Baltea".