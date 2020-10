Fase 3: approvate disposizioni per bonus editoria locale

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative per la concessione del Bonus a favore dell'editoria locale (legge regionale 8/2020). Le domande potranno essere inoltrate - attraverso la piattaforma web dedicata - a partire dalle 14 di lunedì 12 ottobre e fino alle 12 di lunedì 26 ottobre.

La misura di sostegno - si legge in una nota - è destinata alle imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, e alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali con sede legale e operativa in Valle d'Aosta che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno il 40% rispetto allo stesso periodo del 2019.

"Volto a sostenere i costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale" il contributo sarà erogato proporzionalmente rispetto al numero di domande pervenute e comunque non potrà essere superiore a 15.000 euro per ciascuna delle imprese del settore della stampa cartacea e televisiva e a 7.500 euro per ciascuna delle imprese del settore radiofonico e online. Le richieste saranno anche valutate in relazione alla salvaguardia dei posti di lavoro, del costo del personale e del costo della produzione.