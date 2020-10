Coronavirus: Gdf sequestra 390 mascherine per bambini

Per violazione al Codice del Consumo la Guardia di finanza di Aosta ha sequestrato 390 mascherine anti-Covid destinate ai bambini. Le protezioni - secondo quanto si legge in una nota delle Fiamme gialle - non riportavano"in forma chiaramente visibile e leggibile, le indicazioni minime di sicurezza quali nome, ragione sociale, marchio e sede legale del produttore o dell'importatore stabilito nell'Unione Europea".

"Rimane alta l'attenzione da parte dei finanzieri - prosegue la nota - in relazione a possibili fenomeni di commercializzazione illecita di tale prodotto, circostanza maggiormente allarmante alla luce della drastica riduzione dell'età media dei contagiati e del potenziale rischio insito nella fruizione di presidi sanitari assemblati con tessuti privi di una reale capacità filtrante in grado di tutelare l'incolumità di chi li indossa".