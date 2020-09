Coronavirus: positivi Valle d'Aosta salgono a 75

(ANSA) - AOSTA, 30 SET - Sale a 75 il numero dei malati positivi al coronavirus in Valle d'Aosta, di cui 6 ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta e 69 in isolamento domiciliare. In totale 10 in più rispetto a lunedì scorso. Lo riferisce il Bollettino di aggiornamento della Regione. I tamponi effettuati sono stati 361. (ANSA).