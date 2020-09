Caritas: al via i lavori della Cittadella della Carità

Sono ufficialmente partiti, dietro la Cattedrale di Aosta, i lavori per la costruzione della Cittadella della Carità in cui entro la fine del 2022 saranno collocati i servizi assistenziali della Caritas diocesana.

L'intervento, che è stato presentato oggi dal vescovo di Aosta monsignor Franco Lovignana e dal direttore della Caritas di Aosta Andrea Gatto, porterà alla riqualificazione di un edificio storico che è stato dimora del prevosto del Capitolo della Cattedrale almeno a partire dal 1277. Il costo complessivo dell'opera è stimato 1,5 milioni di euro. "Realizzeremo questa 'opera segno' con l'aiuto dei fedeli che già hanno incominciato a devolvere offerte per questo progetto e anche grazie ai fondi dell'otto per mille che ritornano alla comunità", ha spiegato il vescovo. Sarà la sede del centro di ascolto e della mensa e vi troveranno posto anche il servizio docce, l'ambulatorio medico e anche spazi per l'accoglienza temporanea.