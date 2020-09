Ambiente: Legambiente, qualità aria Aosta solo sufficiente

Alla luce del dossier nazionale di Legambiente 'Mal'Aria' diffuso oggi "Aosta rientra nel gruppo delle appena 15 città con una qualità dell'aria nella norma, pur attestandosi appena sulla sufficienza: un risultato dignitoso, ma che non può soddisfarci". Lo scrive Legambiente Valle d'Aosta.



"Molto infatti si può e si deve ancora fare per aumentare la quota di mobilità sostenibile, - spiega l'associazione - abbattere le emissioni da riscaldamento degli edifici e, di conseguenza, rendere più salubre l'aria che respiriamo". Legambiente, inoltre, evidenzia "i problemi connessi all'impatto della Cas sulla qualità dell'aria di Aosta e della Plaine risultano totalmente assenti dalla campagna elettorale comunale, come sono stati spesso trascurati nel dibattito regionale".