Covid: verso stagione sci Vda, su funivie obbligo mascherine

Installazione di termoscanner nelle biglietterie degli impianti di risalita e uso delle mascherine chirurgiche sulle funivie: così la Valle d'Aosta si prepara all'avvio della stagione sciistica invernale approvando un nuovo protocollo sanitario. La prima stazione ad aprire, il 24 ottobre, sarà come di consueto Breuil-Cervinia. Per limitare le code agli imbarchi, le società dovranno far funzionare gli impianti al 100 per cento della portata oraria consentita, mentre per limitare le code in biglietteria saranno incentivate le vendite on line dei biglietti.



"Punto fondante del protocollo - spiega l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - è il richiamo alla responsabilità individuale di tutti gli utenti, che devono tenere un comportamento corretto, in particolare durante il viaggio, attuare corrette misure igieniche prima e dopo il trasporto, nonché evitare comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio".



In particolare gli utenti sono chiamati a verificare la propria temperatura corporea prima di recarsi presso le stazioni di partenza o a verificarla presso le biglietterie, ove saranno ubicati dei termoscanner. Inoltre viene richiesto di indossare una mascherina chirurgica o "altra con potere protettivo equivalente o superiore" durante il viaggio nei veicoli chiusi.

È accettata una mascherina generica per gli utenti dei veicoli aperti.