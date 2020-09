Fisco: Giunta approva piano anti-evasione

Un piano contro l'evasione fiscale sui tributi regionali è stato approvato oggi dalla Giunta regionale che sistematizza le procedure in uso.



Nel 2013 è stato firmato un Protocollo d'intesa con i Comuni per il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali. La Regione si è, infatti, attivata per monitorare il corretto adempimento dei contribuenti in relazione ai diversi tributi regionali, con azioni e iniziative realizzate con la preziosa collaborazione dei Comuni. Ora le attività messe in atto finora dalla Regione sono state riunite e sistematizzate in iter procedurali ormai collaudati.