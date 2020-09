Coronavirus: salgono a 65 i casi positivi in Valle d'Aosta

Sono 65 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanto riportato dal bollettino dell'Unità di crisi in base ai dati dell'Usl. Tre sono i pazienti ricoverati con sintomi all'ospedale Parini di Aosta (nessuno in terapia intensiva) e 62 quelli in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia i guariti sono 1.809 e i casi totali aumentano a 1.300.