Comunali: Adu sostiene candidatura Nuti-Borre

"Tra Nuti e Girardini ci sono delle evidenti differenze di riferimenti culturali e politici, oltre che un diverso progetto di città. Per questo motivo, voteremo e invitiamo a votare per Nuti e Borre". Lo afferma, in una nota, Adu Valle d'Aosta.



"Dalla sua fondazione, - spiega - Adu Vda immagina e lavora per l'alternativa, per un reale cambiamento della società e non solo per una mera alternanza di potere. Avevamo immaginato un programma e una squadra per costruire con gli Aostani una città più solidale, giusta, accogliente e rispettosa dell'ambiente, ma una formalità ci ha impedito di sottoporre il nostro progetto agli elettori".



"Saremo partigiani - l'indifferenza non ci compete - anche per il ballottaggio, - prosegue Adu - non lasceremo Aosta al "Filiberto de nos atres" e ai suoi neo alleati Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia". Secondo il movimento "non è ancora il miglioramento che vogliamo, ma fra 5 anni sarà comunque un migliore punto di ripartenza".