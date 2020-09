Due alpinisti bloccati in bivacco, soccorsi via terra

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Due alpinisti olandesi sono bloccati da venerdì nel bivacco Grappein, a quota 3.100 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. Riferiscono di essere in buone condizioni di salute seppur infreddoliti. Il maltempo non consente loro di rientrare: l'elicottero della protezione civile, a causa del forte vento, non è riuscito ad avvicinarsi.

Le condizioni meteo previste fino a sera non garantiscono di operare in sicurezza, così è partita a piedi una squadra composta da uomini del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della guardia di finanza. La missione di recupero potrebbe richiedere diverse ore a causa del fondo innevato e ghiacciato e della bufera di vento ancora in corso. (ANSA).