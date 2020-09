Covid: baristi senza mascherina ad Aosta, due multe da 400 euro

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Due titolari di bar di Aosta sono stati sanzionati dalla polizia di Stato con una multa da 400 euro ciascuno per il mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo di mascherine da parte dei dipendenti e dei gestori durante il contatto con i clienti. I controlli sono avvenuti nella serata di venerdì da parte del personale della Divisione amministrativa e sociale della questura e dell'Usl. Uno dei due locali si trova nel centro storico di Aosta, l'altro all'esterno della zona pedonale. Sono inoltre in corso ulteriori approfondimenti per accertare eventuali inosservanze sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro da parte dell'azienda sanitaria. (ANSA).