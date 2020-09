A Pont-Saint-Martin la mostra su Villa Michetti

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - E' stata inaugurata a Pont-Saint-Martin la mostra 'Villa Michetti - storia di una casa'. "L'amministrazione comunale da un lato vuole conservare la memoria di Pont-Saint-Martin, di cui Villa Michetti fa parte, e dall'altro rinnovare l'importanza di uno dei centri culturali più importanti del Comune", spiega Fabio Badery, neo vicesindaco e già assessore comunale.

Fu Marco Michetti a far costruire l'edificio, datato 1900, su un terreno che gli concesse il suo datore di lavoro, Gaspard Mongenet, proprietario delle ferriere, riservandosi la proprietà del piano terreno. Mongenet morì prima che fosse terminata la villa, la cui proprietà passò interamente ai Michetti che l'abitarono per tre generazioni. Gasparina Michetti, nipote di Marco, vedova e senza eredi diretti, fu l'ultima Michetti a vivere nella villa. Alla sua morte la proprietà passò all'Istituto Cottolengo. Nel 1988 il Comune di Pont-Saint-Martin acquisì Villa Michetti e avviò il progetto di recupero dell'edificio. Nel 1996, terminati i lavori di restauro, Villa Michetti fu destinata a sede della biblioteca comunale Monsignor Giuseppe Capra.

La mostra, allestita nel salone al piano terreno della villa stessa, è suddivisa in sezioni corrispondenti alle principali fasi della vita dell'edificio. Nell'esposizione la storia della famiglia Michetti è arricchita da fotografie, oggetti e documenti vari appartenuti a Gasparina Michetti, da lei devotamente conservati e ritrovati nella sua amata casa. La mostra è curata da Luciana Pramotton, storica di Pont-Saint-Martin, e l'organizzazione dalla commissione di gestione della biblioteca comunale e dall'amministrazione del Comune. Resterà visitabile fino al 29 novembre prossimo (martedì e mercoledì dalle 14 alle 18, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 18). (ANSA).