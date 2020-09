Regione: Spelgatti (Lega),giunta è già fatta noi in guerra

"La Lega sarà in guerra, adesso saremo in trincea" dopo che "hanno creato il governo più veloce della storia: se l'altra volta ci hanno messo quattro mesi a mettersi d'accordo sulle poltrone per buttare giù la Lega dal Giunta, questa volta in due giorni hanno fatto tutto". Lo spiega all'ANSA Nicoletta Spelgatti, leader della Lega Vallée d'Aoste.



Dopo il risultato elettorale con il 24 per cento dei voti, il Carroccio rinuncia dunque alle consuete consultazioni con le altre forze politiche del Consiglio regionale, in particolare con gli autonomisti, "perché, come è ormai di dominio pubblico, sono già state assegnate le poltrone".



Secondo Spelgatti "se avessero avuto strategia politica e non fossero stati presi dal panico e dal bisogno di mandarci all'opposizione, avrebbero potuto almeno far finta di volerci parlare, dicendo solo dopo che con la Lega non era possibile un accordo". "E' un peccato per la Valle d'Aosta - aggiunge - perché, vista la crisi economica e sanitaria che stiamo affrontare in questo momento, se si voleva avere un futuro diverso per la Valle d'Aosta si sarebbero dovute fare le cose diversamente: hanno fatto questa scelta, se ne prendano tutta la responsabilità davanti ai valdostani".