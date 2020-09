Covid: numero positivi Valle d'Aosta scende a 55

I malati positivi al coronavirus in Valle d'Aosta si riducono a 55, tre in meno rispetto a mercoledì scorso. E' questo l'ultimo dato diffuso oggi dal bollettino regionale. Di questi tre sono ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta e 52 in isolamento domiciliare. Da mercoledì scorso sono stati effettuati 355 tamponi.