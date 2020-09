Comunali:Rinascimento Aosta precisa, Sgarbi non in direttivo

(ANSA) - AOSTA, 25 SET - "Riteniamo importante, onde evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni, precisare che il Prof.

Vittorio Sgarbi è un sostenitore del nostro progetto e della nostra visione come anche altri esponenti di ambiti diversi a livello regionale e nazionale. Come chiaro da atto costitutivo e website di Rinascimento Valle d'Aosta, il Prof. Vittorio Sgarbi non riveste e non ha mai richiesto ruoli nel Direttivo o all'interno del Movimento". Lo precisa, in una nota, il movimento Rinascimento Aosta che esprime Giovanni Giardini come candidato sindaco della città al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. "Il Prof. Vittorio Sgarbi - spiega - è uno dei massimi esperti a livello mondiale del Rinascimento italiano che tra l'altro racconta magistralmente nei suoi spettacoli teatrali (Leonardo, Raffaello, Caravaggio, Michelangelo…) e nei suoi libri. Il nostro pensiero è universale e patrimonio di tutti coloro che credono nel senso autentico della politica, ossia azione per il bene della Polis, della Città e questo significa che in Rinascimento Valle d'Aosta non esistono ideologi, savant, mentori e registi". Rinascimento Aosta puntualizza ancora: "Siamo un movimento democratico e trasparente, la cui forza è il gruppo, l'insieme e il parlare un linguaggio universale, vicino ai bisogni della gente". (ANSA).