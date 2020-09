Meteo: in arrivo neve a 1.000 metri in Valle d'Aosta

E' in arrivo la prima neve della stagione invernale in Valle d'Aosta. E' quanto riporta il bollettino dell'ufficio meteorologico regionale. Per sabato 26 settembre sono previste "precipitazioni al mattino sui confini, con neve a 1000-1200 metri, parziali schiarite altrove; abbastanza soleggiato dal pomeriggio, con fiocchi sui confini".

Da domenica ci sarà un miglioramento e sarà "in parte soleggiato con nubi sui confini" mentre martedì e mercoledì "abbastanza soleggiato con temperature in aumento".