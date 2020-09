Comunali: Boldi (Lega), sostegno a Girardini

"Al ballottaggio appoggeremo l'unica forza che rappresenta la discontinuità e la voglia di rinnovamento espressa dai cittadini aostani. La nostra indicazione di sostegno andrà quindi a Rinascimento Aosta e al suo candidato Sindaco Giovanni Girardini". Lo dichiara oggi in una nota il segretario della Lega Vallée d'Aoste Marialice Boldi.



Dopo il primo turno delle comunali ad Aosta la Lega Vallée d'Aoste ritiene che "la città di Aosta abbia espresso una chiara volontà di cambiamento, votando le liste che si sono opposte all'immobilismo e al malgoverno che ha caratterizzato il capoluogo negli ultimi anni".



Il risultato elettorale "ha visto la Lega Vallée d'Aoste raddoppiare i propri consensi rispetto alle elezioni comunali del 2015, - prosegue il comunicato - in perfetta linea con il risultato delle elezioni regionali. Tuttavia, nonostante il gradimento che gli aostani hanno dimostrato nei confronti del nostro progetto, il nostro candidato Sindaco Sergio Togni non è riuscito ad arrivare al ballottaggio".