Rapina impropria in boutique ad Aosta, denunciata 17enne

E' una diciassettenne l'autrice - secondo quanto appurato dalla polizia - del furto sfociato in una tentata rapina impropria, avvenuto il 15 settembre scorso nel negozio di abbigliamento Boutique Maurice di via Festaz, ad Aosta. Già conosciuta dalle forze dell'ordine per episodi simili avvenuti in passato, la giovane sudamericana è stata denunciata alla procura presso il tribunale per i minorenni di Torino anche per altri furti in due negozi del centro di Aosta messi a segno nella stessa settimana.

Il suo modus operandi era lo stesso: entrava nei locali con la scusa di chiedere informazioni e, approfittando della distrazione dei commessi, prendeva il denaro nel registratore di cassa o quant'altro avesse a disposizione nelle vicinanze. Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza di un negozio e le descrizioni fornite dai commercianti hanno permesso alla Squadra mobile della questura di Aosta di individuarla.

Nella boutique di via Festaz la giovane aveva spinto la titolare dopo essere stata scoperta durante il furto, per poi fuggire.