Coronavirus: casi positivi salgono a 58 in Valle d'Aosta

Salgono a 58 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, tre in più rispetto a lunedì scorso. E' quanto si legge nel bollettino emesso dall'Unità di crisi della Regione in base ai dati forniti dall'Usl. I ricoverati all'Ospedale Parini sono quattro, mentre 54 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati da lunedì ad oggi sono stati 171. Complessivamente i guariti sono 1.079, i contagiati totali 1.284, i morti 146.