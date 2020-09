Elezioni: dato finale Vda, Lega al 23,9% davanti Uv al 15,8%

Al termine dello spoglio per le elezioni regionali in Valle d'Aosta, la Lega Vda è il primo partito con il 23,9% dei voti. Seguono Union valdotaine (15,8%), Progressisti (15,2%), Alliance valdotaine (8,8%), Vda Unie (8,1%), Pour l'Autonomie (6,3%). Non raggiungono il quorum Centrodestra con Forza Italia e Fratelli d'Italia (5,6%), Pays Souverain d'Aoste (2,8%), M5S (3,9%), Rinascimento (4,9%), Vdalibra (1,6%) e Vda Futura (2,6%).