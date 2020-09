Elezioni: Bertschy (Av), priorità accordo tra autonomisti

"La priorità è raggiungere un accordo tra le forze autonomiste. Dobbiamo capire se, come detto in campagna elettorale, c'è la volontà di mettersi intorno a un tavolo e cercare un'intesa per evitare di disgregarsi come in passato". Lo ha dichiarato Luigi Bertschy (Alliance valdotaine), commentando l'esito del voto regionale in Valle d'Aosta. "Il nostro è un buon risultato - aggiunge - anche se speravamo un po' meglio. Comunque è un risultato importante, sia per le forze nazionali ma anche per quelle autonomiste. Adesso occorre fare una verifica appunto tra gli autonomisti, poi si parlerà con i progressisti".