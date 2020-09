Elezioni: Baccega (Pour l'Autonomie), ora dialogo senza veti

(ANSA) - AOSTA, 22 SET - "Noi siamo disponibili ad andare al tavolo con tutti, senza veti e senza che le questioni personali siano di intralcio": Lo ha detto Mauro Baccega (Pour l'Autonomie) commentando l'esito del voto in Valle d'Aosta. "Per la nostra lista - aggiunge - è un risultato inaspettato. Domani ci riuniremo per fare le valutazioni. C'è tanto da fare. I valdostani hanno bisogno di tranquillità e stabilità". (ANSA).