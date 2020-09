Saison culturelle, riprogrammati quattro spettacoli

"Rimandando ai prossimi mesi la presentazione del cartellone 2021", l'Assessorato regionale dei beni culturali annuncia che sono stati riprogrammati quattro spettacoli della Saison Culturelle 2019/2020, per un totale di 9 rappresentazioni. Si tratta di: 'Evolution dance theater' il 7 e 8 novembre (3 rappresentazioni), un'alchimia perfetta fra danza, physical theater, atletismo e tecnologia con performer d'eccezione tra cui danzatori dalla spiccate doti atletiche e circensi; 'Massimo Lopez e Tullio Solenghi show' il 15 novembre (2 rappresentazioni) che vede il ritorno sul palco assieme dei due attori dopo 15 anni per "una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico"; 'Magnificat' il 21 e 22 novembre (3 rappresentazioni), "un canto di lode alla vita, alla Terra di cui siamo parte e a quell'energia misteriosa che riempie il Cosmo e che ci dà la vita, presente, anche se in diversa misura, in tutti noi, Uomini e Donne, che per millenni abbiamo cercato di soffocare ma che ora riemerge dal sonno secolare: l'energia del Femminile"; Massimo Polidori il 6 dicembre (una rappresentazione) con il Primo violoncello dell'Orchestra del Teatro alla Scala che si esibisce in "Bach. Le suites per violoncello solo".

"Per effetto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che non ha consentito la riprogrammazione di tutti e 20 gli spettacoli sospesi, nonché della necessità di adottare tutte le opportune precauzioni per la tutela del pubblico, con riferimento in particolare al distanziamento interpersonale e alla conseguente diminuzione di posti disponibili al Teatro Splendor, nell'impossibilità di garantire il posto anche ai soli abbonati anche in presenza di più repliche, sono annullati tutti gli abbonamenti stagionali con conseguente rimborso degli stessi secondo le modalità sottoindicate" si legge in una nota.

Riprendono inoltre le proiezioni della sezione Cinema con 17 film in programmazione al Théâtre de la Ville di Aosta il martedì ed il mercoledì, a partire dal 20 ottobre e per nove settimane.