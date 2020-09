Regionali: legale, Rollandin è candidabile ed eleggibile

"Il dr. Augusto Rollandin è 'presentabile', candidabile ed eleggibile e d'altronde la sua candidatura è già stata posta al vaglio da parte degli organi amministrativi competenti". E' quanto scrive in una nota l'avvocato aostano Andrea Giunti, a nome dell'ex presidente della Regione, in relazione alla notizia riguardante le considerazioni della Commissione Parlamentare Antimafia diffusa ieri.



"E' solo stato sospeso nella scorsa legislatura - prosegue il legale - in seguito ad una condanna che ritiene altamente ingiusta e che proprio per detto motivo ha impugnato nelle sedi competenti attendendo, come, peraltro, negli altri procedimenti che lo hanno visto sempre assolto, serenamente il relativo giudizio".