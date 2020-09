Covid: negativi i pazienti in Chirurgia, reparto riapre a visite

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - Sono tutti negativi al coronavirus i circa 25 pazienti del reparto di Chirurgia dell'ospedale Parini di Aosta sottoposti al tampone dopo che un anziano ricoverato è risultato positivo giovedì 17 settembre, quando avrebbe dovuto essere dimesso e trasferito in una microcomunità (è stato invece ricoverato in malattie infettive). L'esito dei tamponi è arrivato nel pomeriggio. Il reparto quindi riapre dalla sera del 18 settembre alle visite dei parenti, con le consuete regole in vigore per arginare la pandemia (due persone al massimo che si devono alternare nella visita e che devono fornire il proprio nome). (ANSA).